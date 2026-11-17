Міністр оборони Канади Девід МакГвінті говорить про плани оголосити на засіданні Контактної групи з питань оборони України нові внески Оттави у військову допомогу Україні.

Як передає власний кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" в Брюсселі, МакГвінті, прибувши у вівторок на засідання Контактної групи з питань оборони України, яке пройде в штаб-квартирі НАТО, він сказав: "Ця 37-ма зустріч, у якій беруть участь 57 держав, є для нас важливим моментом. Безумовно, Канада залишається непохитною у своїй підтримці України. Детальніше про внески, які ми анонсуємо сьогодні, я розповім згодом".

Канадський міністр зазначив, що вважає важливим, щоб переговори між США та РФ "справді дали повноцінний результат". "Украй важливо, щоб за столом переговорів були присутні Європа та Україна. Це важливий момент, особливо з огляду на те, що в Україні наближається холодна зима, тому я з нетерпінням чекаю на сьогоднішні обговорення", – наголосив він.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи вважає він що росіяни вести переговори з європейцями, МакГвінті сказав: "Я бачив деякі повідомлення про позицію, яку озвучує російська сторона. Гадаю, це було передбачувано. Не думаю, що це серйозно. Навряд чи це можна назвати переговорами, що ведуться добросовісно, хоча сам я за стіл переговорів не сідаю".

У цьому зв'язку він висловив сподівання, що "з часом ми зможемо вийти на формат справжніх переговорів за участі європейців, росіян, українців, американців, а також Контактної групи з питань оборони України та НАТО загалом". "Але наразі, з огляду на риторику, що лунає з Москви, це не виглядає серйозно", – констатував міністр оборони Канади.