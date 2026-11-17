Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг (Wes Streeting) назвав "прикладом винахідливості" удари України по Керченському мосту.

"Гадаю, ми щойно побачили ще один приклад української винахідливості та непохитної рішучості України захищатися від російської агресії", – сказав він у вівторок в Брюсселі, прибувши на засідання Контактної групи з питань оборони України, на якій Лондон буде головувати разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

При цьому Стрітінг наголосив, що союзники та партнери стоять "пліч-о-пліч з Україною в цій боротьбі".

Говорячи про очікування від американської сторони в плані допомоги України, Стрітінг зауважив, що США "відіграють важливу роль у підтримці України". "Це проявляється в обміні розвідувальними даними, мобілізації ресурсів і, що особливо важливо, в особистому внеску президента Трампа в дипломатичний процес. Ми дуже тісно співпрацюємо з нашими американськими союзниками в цьому напрямку. Ми сподіваємося, що вдасться досягти миру й покласти край цій катастрофічній війні, але умови мають бути прийнятними для України, і Велика Британія підтримуватиме Україну до самого кінця", – пояснив міністр свою думку.

У цьому зв'язку він висловив упевненість, що під час візиту заступника державного секретаря США Елбріджа Колбі "з'явиться нагода обговорити ширші питання європейської безпеки, а також, з погляду Великої Британії, важливість безпеки в Атлантиці та на Крайній Півночі".

На переконання Стрітінга, "не може бути жодних рішень щодо Європи без самої Європи". "Під час моїх візитів до європейських столиць останніми тижнями, зокрема, під час зустрічей із представниками Європейської комісії, мене вразило те, наскільки ми, європейці, єдині. Ми активізуємо зусилля задля захисту нашого континенту: збільшуємо оборонні витрати, поглиблюємо співпрацю, як у військовій, так і в економічній сферах. Ми діємо спільно як європейці, і це стосується також тих європейських країн, які не є членами Європейського Союзу", – наголосив міністр оборони Великої Британії.

Він також привітав нарощування Європейським союзом "активності, особливо в питаннях підтримки України". "Це, безумовно, заслуговує на схвалення. Як нещодавно зазначив прем'єр-міністр (Енді Бернхем – ІФ-У), ми розглядаємо Європейський Союз як надзвичайно важливого партнера для Великої Британії", – додав Стрітінг.