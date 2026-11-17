Два поїзди здійснили лобове зіткнення біля головного вокзалу в Празі вранці у вівторок, 17 листопада, внаслідок чого постраждали 46 осіб, з них четверо важкопоранені, серед постраждалих двоє машиністів, повідомляється на сайті Чеського телебачення.

"Ми зафіксували кількох важкопоранених, у яких існувала загроза зупинки основних життєвих функцій", – повідомив вранці речник рятувальників Карел Кірс, додавши, що всіх поранених доправили до різних празьких лікарень.

12 осіб отримали поранення середньої тяжкості, а 13 – легкі.

Загалом постраждало 16 іноземців; за даними поліції, серед них були громадяни Словаччини, України, Росії, Нігерії та Болгарії. Точна кількість постраждалих українців не повідомляється.

За словами міністра транспорту Чехії Івана Беднаріка, причиною аварії став проїзд одного з поїздів на сигнал, який забороняв йому рух. "Я не буду робити передчасних висновків, чи це була технічна несправність, чи людський фактор, але поки що виглядає так, що один поїзд проїхав на червоне світло", – заявив міністр.

За його словами, центральна система безпеки активувала загальне гальмування, яке зупинило всі поїзди, але повністю запобігти зіткненню не змогло. Поїзди зіткнулися вже під час гальмування. "На щастя, адже все могло закінчитися гірше", – зауважив Беднарік.

Аварія сталася близько 07:20; на невеликій швидкості зіткнулися два пасажирські поїзди. Обмеження на ділянці колії, де вона трапилася, тривали приблизно шість годин. Рух біля головного вокзалу було повністю відновлено близько 13:00 у вівторок. Рятувальні роботи завершилися після 9:00

"Чеські залізниці" оголосили, що виплатять пасажирам обох поїздів компенсацію за отримані травми та матеріальні збитки.