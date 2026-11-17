Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг (Wes Streeting) очікує, що на черговому засіданні Контактної групи з питань оборони України будуть оголошені нові зобов'язання щодо надання Києву засобів протиповітряної оборони.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав у вівторок у Брюсселі, прибувши на засідання Контактної групи з питань оборони України, на якій він буде головувати разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

"Сьогодні я очікую почути низку заяв від союзників України. Зокрема, від імені Сполученого Королівства я оголошу про нові зобов'язання, що стосуються, передусім, протиповітряної оборони", – заявив британський міністр.

Стрітінг наголосив, що "багато вже зроблено, але попереду ще більше роботи". "Однак особливістю цих зустрічей є те, що учасники прибули сюди, маючи при собі значно більше, ніж просто теплі слова підтримки. Сьогодні ми тут для того, щоб перетворити зобов'язання союзників України на реальні спроможності для українських сил на передовій", – наголосив він.

Міністр оборони Великої Британії вважає, що "для путінської війни цей рік став катастрофічним". "Водночас він був дуже важким і для українського народу. Саме тому Велика Британія та всі союзники України залишатимуться поруч із нею стільки, скільки буде потрібно. Саме над цим ми сьогодні й працюватимемо", – додав він.

"Лінія фронту залишається незмінною, а Україна продовжує демонструвати надзвичайну стійкість, мужність і винахідливість. Тож сьогоднішня мета – знову мобілізувати підтримку союзників, щоб допомогти Україні пройти через неминуче складну зиму, а також зазирнути в майбутнє, аж до 2027 року. Ми всі зацікавлені в тому, щоб досягти мирного врегулювання та покласти край цьому конфлікту на умовах, прийнятних для України. Жодні рішення щодо України не можуть ухвалюватися без участі самої України; Велика Британія та наші союзники підтримуватимуть Україну до кінця", – переконаний Стрітінг.

Міністр висловив сподівання, що сьогоднішня зустріч буде продуктивною і дозволить союзникам України "перетворити взяті на себе зобов'язання на реальні можливості для захисту українського народу перед обличчям варварської агресії Путіна".