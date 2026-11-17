АТ "Укрзалізниця" у зв’язку з обмеженням руху поїздів угорського перевізника MÁV за маршрутом Будапешт – Мукачево до станції Чоп, організує пересадку на приміські поїзди широкої колії, щоб пасажири могли дістатися з Чопа до Мукачева та у зворотному напрямку.

"Це безпекове рішення пов’язане із сьогоднішньою атакою росії на одне з підприємств Мукачева. Залізнична інфраструктура не була під ворожою атакою", - повідомили в "Укрзалізниці" в телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що нічний поїзд сполученням Будапешт – Мукачево – Київ формування "Укрзалізниці" й надалі курсуватиме звичним маршрутом.

Окремо в УЗ додали, що з угорською стороною тривають перемовини щодо відновлення руху поїздів до Мукачева найближчими днями.

Водночас, до того часу, пасажирам буде забезпечено пересадкове сполучення.

Згідно з повідомленням УЗ, залізнична інфраструктура та працівники внаслідок атаки не постраждали.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що через російські атаки Будапешт на два дні (17-18 листопада) призупиняє залізничне сполучення з Україною.

За словами угорського прем’єра, у момент атаки в Мукачеві перебував поїзд, який прибув з Угорщини. Угорську бригаду зняли з поїзда. Через небезпеку угорська влада ухвалила рішення призупинити залізничне сполучення між Україною та Угорщиною на два дні, 17 та 18 листопада.

Вранці російські "Шахеди" атакували Закарпаття. Один із безпілотників влучив у промислові приміщення на околиці Мукачева. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих та постраждалих.