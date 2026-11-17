У Краматорську Донецької області російський FPV-дрон атакував службове авто "Донецькоблгазу", який входить до групи "Нафтогаз", повідомила компанія у вівторок.

"Двоє наших колег травмовані. Їх оперативно доставили до лікарні. Компанія забезпечить їм усю необхідну допомогу", – зазначили в "Нафтогазі".

Авто мало всі розпізнавальні знаки аварійної газової служби.

"Наші колеги щодня відновлюють пошкоджені мережі, щоб жителі прифронтових громад могли обігрівати оселі, підігрівати воду та готувати їжу. Дякую кожному, хто виконує цю роботу попри небезпеку. Зараз головне – допомогти постраждалим працівникам", – зазначив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.