Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про виділення України чергового пакету військової допомоги в рамках механізму PURL (prioritised Ukraine requirements list) в розмірі $300 млн.

"Цього разу ми виділяємо $300 мільйонів. Пакет зосереджений на протиповітряній обороні – зокрема, на керованих ракетах для систем Patriot (модифікацій PAC-2 та PAC-3)", – сказав Пісторіус перед зустріччю міністрів оборони ЄС у Брюсселі у вівторок.

За його словами, разом з Німеччиною внесок у черговий пакет у межах ініціативи PURL зробить Норвегія. "Як ви знаєте, ця ініціатива дозволяє нам закуповувати в Сполучених Штатах системи, які недоступні в Європі", – сказав міністр.

Пісторіус додав, що це вже п'ятий такий пакет, у якому бере участь Німеччина.

Також Німеччина передасть раніше обіцяні системи IRIS-T, нові радари, боєприпаси для винищувачів F-16 і дрони.