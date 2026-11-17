Компанія "Нібулон" пропонує відновити річковий транспорт як альтернативу для сполучення між правим і лівим берегами столиці в умовах загроз для мостів.

"Ще у 2017 році "Нібулон" довів, що річки можуть бути повноцінними транспортними артеріями. Компанія відродила пасажирські перевезення Дніпром і Південним Бугом, повернувши українцям можливість швидко та комфортно подорожувати водою", – йдеться в релізі.

"Нібулон" виробляє пасажирські судна, зокрема в Миколаєві були запущені швидкісні пасажирські судна на підводних крилах "Нібулон Експрес", кожне з яких могло перевозити до 79 пасажирів зі швидкістю до 65 км/год та долати до 500 км без дозаправлення. Лише за перші місяці роботи послугами компанії скористалися понад 20 тис. пасажирів.

Де-факто компанія відновила цілу систему річкових перевезень: були забезпечені необхідні судноплавні глибини, розвивала причальну інфраструктуру, створювала маршрути та залучав до співпраці місцеві громади.

"Сьогодні, коли війна змушує українські міста шукати додаткові шляхи забезпечення транспортного сполучення, цей досвід набуває нового значення", – наголошують у компанії.

Річкові трамвайні маршрути працювали у столиці з 1961 по 1992 рік, було два маршрути з Поштової площі – до устя Десни та Нижніх Садів. Спроби відновити сполучення були неодноразові, але завжди зупинялися з економічних причин.