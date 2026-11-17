Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що через російські атаки Будапешт на два дні (17-18 листопада) призупиняє залізничне сполучення з Україною.

"Нещодавно на Закарпатті за 300 метрів від мукачівського вокзалу влучив російський дрон. Угорську бригаду поїзда, що прибув з Угорщини, зняли з рейсу. На сьогодні й завтра ми зупиняємо залізничне сполучення між Угорщиною та Україною", – написав він у Фейсбуці у вівторок після російської атаки на Закарпаття.

За словами угорського прем'єра, у момент атаки в Мукачеві перебував поїзд, який прибув з Угорщини. Угорську бригаду зняли з поїзда. Через небезпеку угорська влада ухвалила рішення призупинити залізничне сполучення між Україною та Угорщиною на два дні, 17 та 18 листопада.

Як повідомлялося, вранці російські "Шахеди" атакували Закарпаття. Один із безпілотників влучив у промислові приміщення на околиці Мукачева. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих та постраждалих.