Пошкодження автомобільної частини Керченського мосту із падінням секції у воду призведе до тривалих перешкод у судноплавстві через протоку, негативно вплине на подальшу роботу портів Азовського моря, річкових портів Дону, Волги, а також унеможливлює переміщення малих кораблів чи катерів Чорноморського флоту РФ і Каспійської флотилії, вважає президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"Каскадний ефект від знищення автомобільної частини Керченського мосту полягає не тільки в цьому факті, але й у дисфункції Керч-Єнікальського каналу. І це не все", – написав Гончар у соціальній мережі Facebook.

За його словами, ширина Керченської протоки в найвужчому місці становить 4,5 км, однак її судноплавний фарватер у вигляді каналу має лише 120 м, тож через пошкодження мосту саме у цьому місці стає неможливим вихід суден класу "ріка-море" з портів Азовського моря, річкових портів Дону та Волги, а також переміщення катерів і малих кораблів Чорноморського флоту РФ та Каспійської флотилії між Новоросійськом і Каспійськом.

Гончар також зазначив, що обмеження судноплавства створює довгострокові перешкоди для перевезення суднами класу "ріка-море" вантажів з нафтопродуктами Середньої Волги, Ками та Дону, а також зернових вантажів, призначених для експорту до третіх країн.

"РЖД не витримає перекидання частини цього вантажопотоку на інші порти", – вважає експерт.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) підтвердив інформацію про руйнування у ніч на 17 листопада прольоту мосту, незаконно зведеного російськими окупантами через Керченську протоку. У Генштабі наголосили, що міст був головною артерією, якою на півострів і далі на південь України йшли пальне, боєприпаси, техніка й особовий склад противника.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський заявив, що удар по Керченському мосту є відповіддю на удари РФ по українській інфраструктурі.

"Росія щодня завдає ударів по нашій інфраструктурі, зокрема, і по мостах, в Запоріжжі, Дніпрі, Києві, в Одеській області. Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди буде повертатись туди, де вона почалась", – наголосив він.