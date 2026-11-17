Державна установа "Національний антарктичний науковий центр" (НАНЦ) оголосив переможця конкурсу зі створення шеврона для майбутньої 32-ї Української антарктичної експедиції.

"Отримали понад 200 робіт! Аж ніяк не очікували такої кількості, тим паче багато ескізів — цікаві та оригінальні (але зізнаємося — один білий ведмідь таки був). Тож вибір став досить складним. Й окрім переможця, що одержить набір унікального мерчу, ми вирішили визначити також призерів, які отримають антарктичні подарунки. За згоди авторів їхні роботи можуть бути використані для створення шевронів інших експедицій", - йдеться в повідомленні НАНЦ в мережі Facebook.

Зазначається, що переміг варіант Рейвен Кілестіно-Оларіо — філіппінської дослідниці, аспірантки Кельнського університету в Німеччині. Зокрема, зображення поєднує кілька елементів, що символізують українські антарктичні дослідження: станцію "Академік Вернадський", пінгвінів, які нагадують цифри 3 і 2, кита, тюленя, поморника, тризуби та національні кольори, а також схід сонця.

"Мій дизайн натхненний прекрасною традицією вітражного мистецтва Львова. Крім художньої краси, вітражна композиція символізує стійкість: навіть коли дещо розбивається на окремі частини, з них усе одно можна створити щось прекрасне. Для мене це відображає силу України та її незмінну відданість антарктичній науці, попри всі виклики, з якими вона стикається", — пояснила свою ідею дослідниця.

У центрі розповіли, що саме ескіз Равен перетвориться на шеврон 32-ї експедиції.

Також в установі відзначили роботи таких авторів: Діма та Гліб Макайови, Дімко Родик, Сергій Горбань, Едуард Якобенчук, Катерина Пискун, Мар’ян Івасик, Інна Гречана, Ірина Торопова, Оля Коваленко, PigRat Studio, Максим Коваленко, Подорожнюк Тетяна, Кандупа Єва, Поліна Попіль, Безсмертна Марія, Марія Тимощук, Валерія (Іриска), Яна Терпиловська, Ксенія Чалова, Руслана Чумаєва, Андрій Волошин, Рін Гайдук, Анастасія Саприкіна, Анна Грищенко.

Як повідомлялося, нині на станції "Академік Вернадський" працюють 14 учасників 31-ї Української антарктичної експедиції, серед них троє жінок – лікарка та дві метеорологині, одна з яких очолює експедицію. До складу цієї команди увійшли 10 новачків і 4 досвідчені полярники.