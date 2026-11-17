Країни-партнери оголосили про виділення EUR70 млн на розмінування українських територій, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"На міжнародній конференції з питань протимінної діяльності UMAC 2026 у Брюсселі країни-партнери оголосили про виділення EUR70 млн на розмінування українських територій. Вдячний за цю важливу підтримку Нідерландам, Норвегії, ЄС та Фінляндії, це допоможе швидше повертати землі до безпечного використання, відновлювати роботу аграріїв, підприємств і громад", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За словами прем'єра, за 2023-2025 рр. Україна обстежила та повернула до використання понад 40 тис. кв. км, а цьогоріч – ще понад 5 тис. кв. км.

"Водночас інтенсивні російські атаки продовжують ускладнювати цю роботу. Україна реалізує Національну стратегію протимінної діяльності до 2033 року та програму розмінування сільськогосподарських земель за підтримки ЄС через Ukraine Facility. Закликав партнерів координувати фінансування з урядом, залучати українські компанії та технології, а розмінування планувати разом із відбудовою житла, доріг і підприємств", – наголосив Корецький.

Він запропонував започаткувати спільні програми для інших країн, поєднавши український досвід і технології з ресурсами партнерів.

"Перші результати плануємо представити на наступній UMAC у Литві. Вдячний усім партнерам, які допомагають повертати безпеку на українські землі", – додав прем'єр.