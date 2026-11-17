Три райони Києва (Дарницький, Оболонський та Подільський) переведуть на резервне теплопостачання через те, що постраждали теплові магістралі внаслідок нічної атаки РФ по Південному і Північному мостах, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Унаслідок нічної атаки 17 листопада пошкоджені теплові магістралі Північного та Південного мостів. "Київтеплоенерго" переключає частину споживачів Дарницького, Оболонського та Подільського районів на резервне теплопостачання", – йдеться у повідомленні КМДА у телеграм у вівторок.

Повідомляється, що мікрорайони Куренівка, Оболонь, Осокорки та Позняки вже перемикають на інші джерела. Подачу теплоносія до будівель поступово відновлюють.

У КМДА попередили, що на час ремонту в цих споживачів тимчасово не буде гарячої води.