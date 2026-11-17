Керівники антикорупційних органів попереджають про різного роду інформаційні операції задля підриву довіри до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ) в контексті розслідувань операції "Карфаген".

"Після другого "Карфагену", всіх цих операцій, я оцінюю ситуацію наступним чином: у нас так стало забагато ворогів, що ми зараз знаходимося в найнебезпечнішій ситуації за всю історію свого існування", – заявив директор НАБУ Семен Кривонос у вівторок в Києві на форумі "Стійкість у дії: люди, права, держава".

Він наголосив: "Багато кланів, фінансово-промислових груп, політичних сил сприймають нас абсолютно вороже. І вони використають будь-які можливості, щоб підірвати головну зброю НАБУ та САП – суспільну довіру".

Кривонос закликав українців не втрачати віру в антикорупційні органи. "Ми зі свого боку будемо інформувати і продовжувати", – запевнив директор НАБУ.

Він також додав, що стосовно необхідних реформ громадянське суспільство може спілкуватися із владою, адже "коли цей голос гучний, то не залишається ніякого виходу і ніяких дискусій, чи в XI скликанні проголосуємо за те, щоб надати керівнику САП право реєструвати справи по народних депутатах, чи може через 30 років".

"Питання "Карфаген-2", ще за два місяці мені, скажімо так, наполегливо рекомендували, щоб ми не рухалися в тому напрямі, щоб це розслідування зупинилося", – заявив своєю чергою керівник САП Олександр Клименко.

Він запевнив, що розслідування триватиме. "Будемо намагатися встановити всіх причетних до діяльності цих і наркокартелей, і від Служби безпеки, скажімо так", – запевнив він.

Директор НАБУ резюмував: "Загроза цілком реальна. І ми плюс-мінус вже розуміємо план, зараз почнеться ця вся болтологія про російські впливи, про інформаційну операцію, іншу маячню. До цього вже доєднуються певні політичні сили і окремі політики. Тому просто слідкуйте уважно, сприймайте критично інформацію… і дайте нам довести цю справу до кінця, там буде багато ще всього цікавого".