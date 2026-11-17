Державна митна служба (Держмитслужба) України в межах планової ротації тимчасово змінила місце служби для 1 213 посадових осіб митних органів, серед яких 187 представників керівного складу.

Як повідомило відомство в телеграм-каналі у вівторок, кадрове переміщення наразі охоплює 59 пунктів пропуску по всій країні. Наймасштабніше процес триває на західному кордоні – у Львівській, Закарпатській та Чернівецькій митницях, де фіксується найбільше навантаження через значний товарообіг з державами Європейського Союзу.

Механізм періодичної ротації, передбачений Національною стратегією доходів до 2030 року, здійснюється в межах однієї митниці або з переведенням до іншої. Переміщення відбувається з урахуванням професійних компетенцій співробітників та виключно за їхньою згодою, закріпленою в контракті. Про результати таких кадрових змін керівники митниць звітують перед головою Держмитслужби.

Як зазначається, впровадження ротації спрямовано на рівномірний розподіл навантаження між працівниками, розширення їхнього професійного досвіду в різних напрямах митної справи та запобігання формуванню сталих неформальних зв'язків між митниками й учасниками зовнішньоекономічної діяльності для мінімізації корупційних ризиків.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 17 жовтня 2024 року підписав закон про реформу ДМС. Ним передбачено процедуру ротації посадових осіб митних органів, перевірки на доброчесність і моніторинг способу життя, можливість проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа посадових осіб митних органів