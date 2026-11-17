Сили оборони знешкодили три керовані авіаційні ракети та 208 з 306 випущених окупантами дронів, у тому числі 48 з 92 реактивних, а також баражуючі боєприпаси, з 18:00 понеділка станом на 12:00 вівторка, повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 12:00 підтверджено збиття/подавлення 3 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, 3 Бандероль/Дань-Т та 205 ворожих БпЛА типу Shahed (48 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів. Інформація щодо крилатих ракет та 60 ударних БпЛА уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 44 локаціях.

Противник атакував Україну балістичними ракетами Іскандер-М/Циркон/С-400, крилатими ракетами Іскандер-К, керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, кількість яких не називається, а також 306 ударними БпЛА типу Shahed (92 із них – реактивні), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т та дронами-імітаторами типу "Пародія".

"Атака триває, дотримуйтесь правил безпеки!", – наголосили у Повітряних силах.