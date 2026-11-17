Детективи головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) України викрили в Житомирській області масштабне підпільне виробництво цигарок під виглядом продукції відомих міжнародних брендів із щомісячним тіньовим доходом понад 1 млрд грн.

Як повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський у телеграм-каналі у вівторок, потужності фабрики давали можливість виготовляти до 300 тис. пачок цигарок щодня або до 9 млн пачок на місяць.

"Вилучили дві виробничі лінії, 123 тисячі пачок цигарок, 39 ящиків тютюну та майно загальною вартістю понад 120 млн грн", – написав він.

За даними слідства, група осіб облаштувала у складському приміщенні дві автоматизовані виробничі лінії потужністю близько 2 тис. цигарок за хвилину кожна, які забезпечували повний цикл виготовлення та пакування продукції без марок акцизного податку. Об'єкт було оснащено промисловими генераторами, технічним обладнанням, запасами сировини та місцями для проживання працівників, що давало змогу працювати фактично цілодобово.

"Поки легальні виробники інвестують у виробництво та сплачують податки, підпільні фабрики заробляють на незаконному обігу цигарок. Це створює нерівні умови конкуренції та шкодить легальному ринку. Тому наше завдання – не просто зупинити фабрику, а зруйнувати схему її роботи", – додав Цивінський.

Наразі детективи встановлюють усіх осіб, причетних до організації нелегального виробництва, канали постачання сировини та шляхи збуту готової продукції. Кримінальне провадження розслідується за ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб) та ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг) Кримінального кодексу України.

У БЕБ додали, що досудове розслідування триває за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора.