Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження одного із найбільших нафтохімічних комплексів РФ, що знаходиться за 1,5 тис. км від України – "Газпром нефтехім Салават" у Башкортостані.

"В ніч на 17 листопада підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Газпром нефтехім Салават" у Башкортостані – за півтори тисячі кілометрів від кордону. Після влучання на території заводу пролунали вибухи та спалахнула пожежа", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у вівторок.

Зазначається, що "Салават" – не рядовий завод. Це один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ, здатний переробляти близько 10 млн тонн нафти на рік. Тут виробляють бензин, дизельне й авіаційне пальне, мастильні матеріали та іншу продукцію, яка йде на забезпечення російської економіки і військової сфери. "Тож пожежа в Салаваті – це менше пального для танків, вантажівок і літаків, що воюють проти України, і менше грошей, за які росія продовжує цю війну", – наголошує Генштаб.

Сили безпілотних систем зі свого боку інформують, що нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфі (Башкортостан) уразизи 17 листопада оператори 1-го окремого центру безпілотних систем.

Підприємство входить до уфимського нафтопереробного комплексу "Башнефти". Його потужність становить близько 10 млн тонн нафти на рік, а глибина переробки сягає 98,4%. Завод виробляє високооктанові бензини, дизельне паливо, скраплені гази та іншу продукцію нафтопереробки.

Уфимський комплекс загалом об'єднує три великі НПЗ із сумарною потужністю до 23,5 млн тонн на рік, що робить його важливою частиною паливної інфраструктури РФ.