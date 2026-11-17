Президент України Володимир Зеленський обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим необхідність додаткових рішень для захисту об'єктів інфраструктури від російських дронів.

"Окремо обговорили з головнокомандувачем ЗСУ необхідність додаткових рішень для захисту об'єктів інфраструктури, енергетики та промисловості у частині областей від російських дронів – там, де досі недостатньо сил і засобів захисту, відповідних рубежів для збиття "шахедів". Доручив підготувати це питання на Ставку", – написав Зеленський за результатами селектору у вівторок.

Також президент заслухав доповідь міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка про організацію роботи екстреної медичної допомоги у Києві, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах, де РФ намагається зламати транспортне сполучення. Зеленський наголосив, що мають бути чіткі гарантії безперебійної роботи всіх служб.

Також президент за підсумками вчорашньої зустрічі з представниками аграрної сфери детально обговорив з МЗС України та міністром аграрної політики Тарасом Висоцьким конкретні заходи підтримки експорту української агропродукції.

"Що саме треба зробити, ми вже визначали. Розраховую цього тижня отримати від урядовців відповідь, коли саме заходи підтримки будуть реалізовані. Часу чекати немає", – наголосив президент.