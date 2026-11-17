Російські війська цієї ночі завдали ударів чотирма балістичними ракетами по Південному мосту та трьома – по Північному мосту в Києві, повідомив президент України за підсумками селекторної наради.

"Була окрема доповідь по ситуації з логістикою після влучань по мостах в Києві. Цієї ночі було чотири балістики по Південному мосту і три по Північному. Визначили необхідні сили й засоби, а також термін для відновлення", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент повідомив, що на Дніпетровщині, Харківщині та в Запорізькій області працюють енергетики, ремонтні бригади, рятувальники ДСНС України та інші необхідні служби, які ліквідовують наслідки російського удару по енергомережі.

"Станом на цей час є значні відключення електрики в цих трьох областях. Була доповідь по заживленню критичної інфраструктури та строках відновлення графіків", – повідомив Зеленський.

За словами президента, окремо з урядовцями обговорили реалізацію програми екстреної підтримки української логістики, домовленості щодо якої було досягнуто з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький доповів про перші рішення Єврокомісії, також були визначені подальші кроки.

Крім того, президент доручив Міністерству внутрішніх справ підготувати рішення щодо реорганізації транспортних потоків, зокрема розробити резервні схеми роботи транспорту та маршрутів і передбачити залучення додаткових сил залежно від розвитку ситуації.