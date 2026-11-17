У ніч проти вівторка російський БпЛА, за попередніми даними, типу Герань-2 атакував село Червона Хвиля Куп'янського району Харківської області, двоє людей загинули.

"Загинули двоє людей: 58-річний чоловік та 56-річна жінка. Зруйновано два домоволодіння, ще близько шести – пошкоджено", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За її даними, окрім того, близько 8:05 у селі Лукашівка Близнюківської територіальної громади Лозівського району російський БпЛА, за попередніми даними, типу "Молнія" поцілив у відкриту ділянку місцевості. Пошкоджено асфальтове покриття автодороги. Шпиталізовано 59-річну жінку, яка дістала забої м'яких тканин обличчя та живота, а також рвану рану правого стегна.

Об 11:25 у Слобожанському Чугуївського району зафіксовано влучання російського реактивного БпЛА, за попередніми даними, типу "Герань-4", у продовольчий кіоск, який на тот момент не працював. Виникла пожежа. 62-річну жінка з опіками шпиталізовано.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).