Російський FPV-дрон 16 листопада атакував автозаправний комплекс (АЗК) на Дніпропетровщині, повідомило АТ "Укрнафта".

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкоджено капітальні споруди, зокрема, касову зону, та обладнання. Точні оцінки стосовно відновлення зможемо зробити пізніше", – зазначив голова правління "Укрнафта" Богдан Кукура.

За його словами, загалом протягом 2026 року РФ цілеспрямовано атакувала АЗК мережі UKRNAFTA понад 150 разів.

UKRNAFTA відновлює роботу комплексів та продовжує працювати.