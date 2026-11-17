Мер Києва повідомив про відновлення руху електротранспорту.

"У столиці відновили рух електротранспорту. Трамваї та тролейбуси вийшли на свої постійні маршрути. Автобуси, які дублювали рух електротранспорту, не курсують", – написав Кличко у Телеграм у вівторок.

За його словами, наразі в місті працюють 39 тролейбусних маршрутів (п'ять не на лініях через обстріл), 17 трамвайних та 102 автобусних маршрути. Продовжують курсувати і тимчасові автобуси між правим і лівим берегами міста, щоб підсилити роботу метрополітену.

Кличко зазначив, що поступово відновлювати рух електротранспорту у Києві розпочали 16 листопада.