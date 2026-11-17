Через ворожу атаку вночі зазнали пошкоджень приміщення системи Міністерства юстиції України в Києві, зокрема обладнання, техніка та меблі, люди не постраждали, повідомив міністр Денис Маслов.

"Сьогодні вночі росія здійснила черговий масований обстріл України. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приміщення центрального апарату Міністерство юстиції України, Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України та Науково-дослідний центр незалежних судових експертиз МЮ", – перерахував Маслов ушкоджені об'єкти у фейсбуці у вівторок.

За його даними, пошкоджено обладнання, техніку та меблі, вибито вікна. Найголовніше – ніхто зі співробітників не постраждав.

"Ворог прагне паралізувати роботу державних інституцій. Проте Міністерство юстиції продовжує працювати та забезпечувати безперервність роботи системи юстиції", – запевнив Маслов.