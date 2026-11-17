Міністр оборони України Євгеній Хмара зазначив на неминучості й справедливості удару Сил оборони по мосту, незаконно зведеному російськими окупантами через Керченську протоку, назвавши її відповіддю на удари по українській інфраструктурі, зокрема, і мостах, повідомляється на сторінці оборонного відомства у Facebook у вівторок.

"Останні місяці Росія цілеспрямовано била по наших мостах – у Запоріжжі, Дніпрі, Києві, на Одещині, вважаючи це своєю перевагою. Сьогодні ми відповіли дзеркально. Це пряма відповідь за терор проти нашої інфраструктури. І принципово важливо: удар завдано виключно українською зброєю – нашими технологіями, нашими рішеннями. Дякую виробникам зброї, Силам оборони, Службі безпеки та усім залученим до планування і реалізації цієї операції", – сказав Хмара.

Наголошується, що завданий удар є черговим системним кроком у стратегії примушування РФ до справедливого миру.

"Автомобільну частину Керченського мосту уражено, центральна арка і прольоти обвалились, залізнична частина зазнала критичних пошкоджень. Коротке плече постачання з території РФ зруйноване", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російські окупанти здійснили атаки балістичними ракетами в ніч на вівторок по Дніпру, Павлограду та Києву, де зафіксовано влучання у два мости. Після цього вночі з'явилися повідомлення про ураження Силами оборони мосту через Керченську протоку. На фотографіях з місця події видно, що арка автомобільної частини мосту опинилася у воді, також зруйновано один з прольотів мосту.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив інформацію про руйнування прольоту та арки автомобільної частини мосту, а також пошкодження залізничної частини. У Генштабі також наголосили, що міст був головною артерією, якою на півострів і далі на південь України йшли пальне, боєприпаси, техніка й особовий склад противника.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар по Керченському мосту є відповіддю на удари РФ по українській інфраструктурі. "Росія щодня завдає ударів по нашій інфраструктурі, зокрема і по мостах, в Запоріжжі, Дніпрі, Києві, в Одеській області. Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди буде повертатись туди, де вона почалась", – наголосив він.