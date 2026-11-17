Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) підтверджує інформацію про руйнування прольоту мосту, незаконно зведеному російськими окупантами через Керченську протоку, у ніч на 17 листопада.

"Над протокою пролунали потужні вибухи. Арка та проліт автомобільної частини моста обвалилися. Автомобільна частина мертва, і жодна машина нею не проїде. Залізнична гілка ще стоїть, але вже з пошкодженою аркою", – повідомляється в телеграм-каналі Генштабу у вівторок.

Зазначається, що це результат багатоетапної спільної операції українських воїнів, яка реалізовувалась декілька тижнів. "Сили оборони поступово знешкоджували системи ППО, засоби РЕБ, радіолокацію, щоб завдати завершального комплексного удару засобами ураження, розробленими в Україні", – йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі наголосили, що міст був головною артерією, якою на півострів і далі на південь України йшли пальне, боєприпаси, техніка й особовий склад противника. "Восени впали мости через Чонгар і в Генічеську. Тепер черга дійшла і до Керченського. Сухопутних шляхів до Криму в окупантів лишається дедалі менше. Кожна година без руху мостом означає, що російські угруповання на півдні недоотримують те, без чого не можуть воювати.

В Силах безпілотних систем (СБС) ЗСУ уточнили, що у комбінованій операції з ураження мостового переходу через Керченську протоку в ніч на 17 листопада взяли участь оператори 1-го окремого центру БпС та 7-го Центр глибинних уражень 414-ї окремої бригади БпС "Птахи Мадяра". "Підрозділи СБС виконували завдання з ураження визначених цілей, перевантаження ворожої ППО та ретрансляції сигналу для забезпечення фінального ракетного удару по мосту", – йдеться в повідомленні.

В Службі безпеки України також повідомили, що в результаті успішної багатоетапної спецоперації з ураження мостового переходу над Керченською протокою одну з металевих арок та автомобільний проліт під нею повністю знищено, також попередньо пошкоджено залізничну частину мосту.

"Загалом операція тривала близько місяця і складалася із семи етапів. Спочатку СБУ та Сили оборони систематично вибивали ворожу ППО. Згодом розпочалися безпосередні удари по мосту. Частину з них СБУ реалізувала самостійно. На фінальній стадії до Служби безпеки долучилися інші складові Сил оборони України. Спецпризначенці "Альфи" СБУ відпрацювали по автомобільній частині Кримського мосту ракетами-дронами "Паляниця", після чого він обвалився у воду", – повідомляється в телеграм-каналі відомства.

Зазначається, що це вже четверте ураження Кримського мосту Службою безпеки України. "Жовтень 2022 року: СБУ підірвала на мосту вантажівку, начинену вибухівкою. Липень 2023 року: морські дрони СБУ Sea Baby атакували опори Кримського мосту. Червень 2025 року: СБУ замінувала опори незаконної споруди. Вибух пролунав під водою", – повідомили в СБУ, наголосивши, що нова їх успішна спецоперація "вкотре продемонструвала, що жодні російські системи захисту не здатні гарантувати безпеку незаконних об'єктів окупантів".

У Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони України реалізують право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН. "Вони системно руйнують воєнно-економічний потенціал противника та примушують РФ припинити збройну агресію проти України", – йдеться в повідомленні.