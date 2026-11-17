Правоохоронці викрили двох жителів Херсонщини, які під час окупації добровільно перейшли на службу до росіян, а після звільнення регіону залишилися в Україні та намагалися приховати своє минуле, один із них навіть опинився на службі в українському ТЦК та СП, повідомили Державне бюро розслідувань (ДБР) та Офіс генерального прокурора у вівторок у Телеграм.

За матеріалами ДБР Херсонський міський суд засудив до 12 років позбавлення волі колишнього 50-річного інспектора Дар'ївської виправної колонії, який під час окупації працював в установі, створеній загарбниками. Його визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Він виконував службові обов'язки та забезпечував роботу установи, підконтрольної окупаційній адміністрації. Після звільнення правобережжя Херсонщини, у лютому 2023 року, чоловік мобілізувався до ЗСУ, згодом дістав поранення. Із березня 2024 року проходив службу в одному з районних ТЦК та СП Одеської області.

Ще одного колишнього пособника окупантів за матеріалами ДБР судитимуть за службу в незаконній поліції Херсона. У липні 2022 року 33-річний чоловік добровільно влаштувався до окупаційного райвідділу так званого "ГУ МВД Херсонской области". Він виконував вказівки загарбників, зокрема охороняв людей, яких росіяни незаконно утримували та катували.

Після деокупації чоловік залишився в Україні, приховав співпрацю з ворогом і влаштувався на завод. Однак працівники ДБР встановили його місцеперебування та затримали в Миколаєві.

Досудове розслідування завершено. Чоловіка обвинувачують у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.