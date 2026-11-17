Удар по мостовому переходу, який російські окупанти незаконно збудували через Керченську протоку, є відповіддю на удари РФ по українській інфраструктурі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний Службі безпеки України, усім підрозділам Сил оборони України, які були задіяні, міністру оборони України, Головнокомандувачу ЗСУ та ГШ ЗСУ і усім виробникам нашої зброї за безпрецедентну операцію у відповідь на російські удари по нашій інфраструктурі", – написав Зеленський в Телеграм, проілюструвавши повідомлення відеозаписом удару по мостовому переходу через Керченську протоку в ніч на вівторок.

Він наголосив, що українська сторона неодноразово пропонувала РФ деескалаційні кроки, але "на всі пропозиції чули тільки гучні відмови".

"Росія щодня завдає ударів по нашій інфраструктурі, зокрема і по мостах, в Запоріжжі, Дніпрі, Києві, в Одеській області. Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди буде повертатись туди, де вона почалась. Український потенціал захисту є і буде високим, і ми ніколи не залишимо без відповіді терор проти наших міст і людей", – наголосив президент.

Зеленський наголосив, що уражений мостовий перехід є основною воєнною переправою з території РФ в український Крим.

"Це результат вже сьомого етапу операції, яка реалізовувалась кілька тижнів, була розроблена та координувалась Службою безпеки спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Наші воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені об'єкти на шляху до фінальної цілі. Для цього були використані Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун". Сьогодні – вже на ключовому етапі – взірцево себе показали безпілотники "Паляниця", які уразили автомобільну частину мосту, і ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5, які уразили залізничну частину. За допомогою "Фламінго" наші воїни здійснили кероване ураження – і зв'язок спрацював на відмінно до останніх секунд", – розповів він.

Зеленський подякував воїнам СБУ, усім Силам оборони, розвідкам та кожному виробнику зброї, "яка ефективно використовується для захисту України, українців та наших національних інтересів".

Як повідомлялося, російські окупанти здійснили атаки балістичними ракетами в ніч на вівторок по Дніпру, Павлограду та Києву, де зафіксовано влучання у два мости. Після цього вночі з'явилися повідомлення про ураження Силами оборони мосту через Керченську протоку. На фотографіях з місця події видно, що арка автомобільної частини мосту опинилася у воді, також зруйновано один з прольотів мосту.