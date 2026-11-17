Російські окупаційні війська завдали удару по приватному сектору та кондитерські фабриці у Дніпрі, наразі відомо про 10 постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"До 10 зросла кількість постраждалих через ранкову ворожу атаку на Дніпро. Двох чоловіків 41 і 43 років та 35-річну жінку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості", – написав він у Телеграмі у вівторок.

Раніше Ганжа повідомляв про сімох постраждалих через ранкову ворожу атаку на приватний сектор та кондитерську фабрику у Дніпрі.