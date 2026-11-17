Колишній міністр оборони України Михайло Федоров у вівторок у Варшаві (Польща) може оголосити про співпрацю з польською інвестиційною компанією JRH ASI, акції якої котируються на Варшавській фондовій біржі (GPW), а президентом правління є Януарій Цішевський (January Roman Ciszewski), повідомляє польське видання видання "Rzeczpospolita".

За інформацією видання, проєкт може охоплювати розробку дронів, роботизованих систем і технологій подвійного призначення.

Його офіційну презентацію заплановано на цей день за участю Федорова, Цішевського та лорда Джона Джейкоба Астора, який обіймав посаду парламентського заступника міністра оборони Великої Британії.

Водночас деталі майбутнього партнерства наразі не розголошуються.

"Rzeczpospolita" пов'язує можливу співпрацю з нещодавніми повідомленнями JRH ASI про домовленості з неназваним українським виробником сучасних радіолокаційних систем. Згідно з рамковою угодою, польська компанія фінансуватиме виробництво наступних партій обладнання, які реалізовуватимуть через українського партнера або спільну проєктну компанію. Очікуваний обсяг продажів – $5-10 млн на місяць.

"Крім того, у четвер JRH опублікувала ще одне повідомлення: сторони підписали додаток до угоди, який відкриває шлях до придбання польською компанією частки в українському підприємстві – безпосередньо в його корпоративній структурі", – зазначає видання.

У "Rzeczpospolita" нагадали про нещодавну інформацію, де Федоров та засновник Lasar's Group Павло Єлізаров створили miltech-компанію під назвою Mission Defense Partners (MDP). В її межах планується на міжнародному рівні залучати інвестиції для українських стартапів та сучасні іноземні технології, що дасть можливість модернізувати безпілотники.

Тоді Єлізаров в інтерв'ю для DOU зазначав, що компанія має трьох співвласників, однак ім'я третього партнера поки не розголошується.

Зі свого боку у "Rzeczpospolita" повідомили, що Цішевський займався інвестиціями в компанію Columbus Energy, яка спеціалізується на будівництві промислових сонячних електростанцій (СЕС), а також працював з проєктами на стику ігрової індустрії та сфери розваг.

Водночас, за даними видання, останнім часом президент правління JRH ASI переорієнтував увагу на космічну галузь, штучний інтелект і deep tech. Зокрема, він працює над створенням технологічну екосистему під назвою Orbiteo.

Як стало відомо, захід, що відбудеться цього вівторка у Варшаві, стане відправною точкою для нового міжнародного проєкту, зосередженого на інноваційних оборонних технологіях, – зазначає видання.

Раніше, наприкінці вересня, Федоров також анонсував запуск проєкту "Армія роботів" для розвитку та масштабування роботизованих технологій у війні, наголосивши на необхідності їхнього використання для виконання найбільш небезпечних завдань і збереження життя військових.

Серед іншого, Єлізаров в інтерв'ю для DOU додавав, що під час зустрічі Федорова з компанією Palantir обговорювалося виділення коштів у межах інвестиційної програми для українських стартапів. Тоді він висловив сподівання, що найближчим часом усі угоди з Palantir буде підписанп, а компанія виділить фінанси.