Національна поліція України повідомляє про викриття шахрайського колцентру в м. Дніпро, що спеціалізувався на ошукуванні іноземців, яких спонукали вкладати гроші через фейкові інвестиційні платформи, до його роботи долучили громадян Польщі як носіїв польської мови.

"Попередньо встановлено, що група складалася з 14 осіб, серед яких – восьмеро громадян Польщі. Зловмисники телефонували іноземцям, представлялися фінансовими консультантами та переконували їх вкладати гроші в криптовалюту, акції й цінні папери через фейкові інвестиційні платформи. Щоби потерпілі не запідозрили обману, до роботи залучили громадян Польщі, які вільно володіли польською мовою", – повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Діяльність шахрайської групи задокументували оперативники управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області. Під час перевірки оперативної інформації вони виявили офісне приміщення в центрі Дніпра, де розміщувався шахрайський колцентр.

"13 листопада під час обшуку правоохоронці вилучили 18 ноутбуків, 12 мобільних телефонів та інші речові докази. Вилучену техніку й документи направили на експертизу. Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Наразі вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру", – йдеться в повідомленні.

Крім того, виявилося, що двоє іноземців, які працювали в колцентрі, перебували на території України незаконно. Стосовно них склали адміністративні протоколи за ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення іноземцями та особами без громадянства законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства).