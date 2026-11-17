Унаслідок обстрілів РФ, які вона продовжує систематично здійснювати на енергетичну інфраструктуру України, знеструмлено частину споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій областях, повідомило Міністерство енергетики.

"Надзвичайно складна ситуація у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Із минулого тижня росія безперервно атакує енергетичні об'єкти Дніпровського регіону (…). Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання в цих регіонах суттєво обмежено", – йдеться в повідомленні Міненерго в телеграм у вівторок.

Як пояснило відомство, енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, однак постійні повітряні тривоги затримують ремонтні роботи. Крім того, відновлені об'єкти РФ атакує повторно.

НЕК "Укренерго" зі свого боку зазначила, що після масштабних знеструмлень вранці вівторка енергетики працюють над відновленням електропостачання у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Насамперед електроенергію повертають на об'єкти критичної інфраструктури. НЕК додала, що енергетики ремонтували обладнання всю ніч, однак нові російські атаки знову призвели до пошкоджень та масштабних знеструмлень. Як зазначається, фактично відновлювальні роботи доводиться починати знову, не встигнувши завершити попередні.

За інформацією "Запоріжжяобленерго", внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури, спричиненого обстрілами окупаційних військ рф, у Запоріжжі та Запорізькій області знеструмлено значну кількість споживачів. Водночас компанія з посиланням на свого керівника Андрія Стасевського зазначає, що працює над відновленням електропостачання. Ситуація контрольована, введено план реагування на системні аварії в електромережах, а повернути світло планується до 14:00.

Міненерго уточнило, що через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях вимушено застосовуються аварійні відключення. У більшості регіонів країни діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.