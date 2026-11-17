Київська міська державна адміністрація (КМДА) повідомила про зміни у порядку виплат допомоги у розмірі 20 тис. грн. мешканцям, чиє житло постраждало або зруйновано через російські обстріли: тепер допомогу будуть виплачувати весь період, поки житло є непридатним для проживання, а не тільки 12 місяців.

"У Києві оновили порядок призначення щомісячної допомоги в розмірі 20 тис грн мешканцям, чиї домівки пошкоджені або зруйновані внаслідок російських обстрілів. Тепер виплату надаватимуть протягом усього періоду, поки житло залишається непридатним для проживання, а не лише перші 12 місяців", – йдеться у повідомленні КМДА у телеграм у вівторок.

Кияни, яким допомогу припинили виділяти після завершення річного строку, можуть звернутися для поновлення виплат, якщо їхнє житло досі не відновлено. Заявку та необхідні документи для призначення або поновлення допомоги потрібно подати до районної державної адміністрації.