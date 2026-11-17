Двоє людей загинуло в Оболонському районі Києва, ще одна зазнала поранень, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Київ: унаслідок російської атаки в Оболонському районі загинуло двоє людей, ще одна людина постраждала", – йдеться у повідомленні МВС у вівторок у телеграм.

За даними МВС, на місці удару пошкоджено нежитлову будівлю. Під завалами опинилася людина, яку рятувальники ДСНС деблокували й передали медикам.

Крім того, у Дніпровському районі російський удар спричинив пожежу в нежитловій будівлі. Вогнеборці ліквідували загоряння.