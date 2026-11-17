Мобілізація необхідна для виконання завдань, водночас головний пріоритет – якісна підготовка та збереження життя бійців , заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Святослав Заїць.

"Щодо мобілізації – це такий великий тягар насправді, який зараз лежить на сухопутних військах. Це спільна робота з Національною поліцією щодо доставки людей. Не найкраща робота насправді, так як в інформаційному просторі дуже висвітлюється це негативно, але всі повинні розуміти, без цього ми не існували б, ми не могли б виконувати завдання, це раз", – сказав він на "Сержантському форумі" , передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас другим важливим моментом Заїць назвав якісну підготовку бійця та збереження його життя під час виконання бойових завдань.

"І другий момент – це підготовка бійця, це наше основне завдання, це підвищити якість підготовки: базової -загальної військової підготовки, фахової підготовки, подальша хороша адаптація в районі виконання завдань і застосування солдата правильно, розумно, і щоб берегти його", – наголосив командувач.