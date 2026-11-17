Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко з нагоди Міжнародного дня студента побажав студентам зберегти дружбу, закоханість, радість відкриттів, амбіції та віру у власне майбутнє.

"Іноді достатньо почути слово "студентство", щоб подумки повернутися на багато років назад. Згадати університетські коридори, розмови після пар, нескінченні дискусії, хвилювання перед іспитами й те особливе відчуття, коли попереду цілий світ і все найцікавіше ще обов'язково станеться. Я добре пам'ятаю цей час. Ми говорили про майбутнє, сперечалися, будували плани, шукали себе й навіть не здогадувалися, куди приведуть нас тодішні рішення", – написав Бутенко в мережі Facebook у Міжнародний день студента.

Він зауважив, що вірогідно у цьому й полягає магія студентських років: "ти ще не знаєш усіх відповідей, але вже наважуєшся ставити запитання. Досвіду поки замало, зате є бажання змінювати світ".

Міністр констатував, що сьогоднішнім студентам випало дорослішати в зовсім інший час, так як війна змінила звичний ритм життя, змусила багатьох залишити рідні домівки, навчатися в укриттях, поєднувати освіту з роботою, волонтерством і захистом країни.

"Попри всі випробування, бажаю вам зберегти те, з чого складається справжнє студентство: дружбу, закоханість, радість відкриттів, амбіції та віру у власне майбутнє. Якби я міг сьогодні звернутися до себе-студента, то сказав би: не поспішай. Цінуй людей поруч, не бійся помилятися і не відмовляйся від великих задумів лише тому, що комусь вони здаються надто сміливими", – написав Бутенко.

Також він побажав студентам не відкладати життя на потім, сміливо шукати власний шлях і ставити собі масштабні цілі.

"І нехай через багато років, почувши слово "студентство", ви теж усміхнетеся й подумки повернетеся в той час, коли починалося щось справді велике", – додав міністр.

Міжнародний день студентів запроваджено 17 листопада 1946 року у Празі (Чехія), на Всесвітньому конгресі студентів, на спомин про молодих чеських патріотів, які загинули від рук нацистів у роки Другої світової війни. В Україні День студента відзначається щорічно відповідно до указу президента України від 16 червня 1999 року. Значний час в Україні була поширена російська традиція відзначення Дня студента у Тетянин день 25 січня.

Як повідомлялося, Українська асоціація студентів пропонує 29 січня, у День пам'яті Героїв Крут, відзначати День українського студентства.