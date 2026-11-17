Україна розраховує на продовження механізму НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), через який уже профінансовано понад $9 млрд на термінові оборонні спроможності, та наголошує на важливості розгляду союзниками зимового пакета допомоги із запасами ракет для протиповітряної оборони (ППО), повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у телеграм-каналі у понеділок ввечері.

"Вкрай важливо повністю виконати всі домовленості щодо оборонної підтримки на 2026 рік, ухвалені на саміті в Анкарі. PURL, через який уже профінансовано понад $9 млрд, залишається ключовим механізмом НАТО для постачання терміново необхідних спроможностей, зокрема, ППО", – написав Корецький.

Зустріч відбулася напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, де очікуються рішення щодо посилення спроможностей української ППО. Корецький підкреслив, що кожна ракета є цінною, оскільки може врятувати енергооб'єкт, цивільну інфраструктуру чи міст.

Під час переговорів українська сторона також окреслила актуальні безпекові виклики, зазначивши, що РФ змінила тактику та щодня завдає ударів по логістиці, бізнесу й економіці загалом. Крім того, представники України назвали фінансові потреби держави на оборонні та соціальні видатки і поінформували про роботу з Європейською комісією щодо пошуку відповідного фінансування.

Раніше, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорили з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте оборонну підтримку України.

"Кожен у цій будівлі підтримує Україну. Це один із наших головних пріоритетів", – ці слова Генерального секретаря НАТО Марка Рютте прозвучали під час нашої зустрічі у Брюсселі. Разом із прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким обговорили подальшу оборонну підтримку України, її нагальні безпекові та фінансові потреби, а також співпрацю з Альянсом.