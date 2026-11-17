Загинув комунальник, ще троє людей дістали поранень минулої лоби у Херсонській області через ворожі обстріли, повідомила Національна поліція.

"Російська армія продовжує свідомо бити по цивільних об'єктах на правобережжі Херсонщини з артилерії та БпЛА різних типів, зокрема, типу "Shahed/Гербера". Так, на автошляху поблизу Херсона російський FPV-дрон атакував 51-річного комунальника, який рухався на мопеді. Внаслідок удару чоловік загинув на місці", йдеться у повідомленні Нацполіції у Телеграмі.

У понеділок очільник обладміністрації Олександр Прокудін повідомляв про загибель чоловіка вдень, особу якого на той момент тільки з'ясовували.

Нацполіція також повідомила про те, що вдень 16 листопада окупанти атакували БпЛА типу Shahed житлові квартали мікрорайону "Таврійський". Внаслідок вибуху постраждала 71-річна жінка. У неї діагностували вибухову й черепно-мозкову травми, контузію. Також, за даними поліції, по медичну допомогу звернулися 50-річна жителька Херсона та 75-річний чоловік із Білозерки, які днями раніше постраждали внаслідок ворожих дронових ударів. В обох діагностували мінно-вибухові травми й контузії.