Штурмові полки у 2027 році виконуватимуть завдання за задумом конкретних армійських корпусів, за якими їх планують закріпити, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Святослав Заїць.

"Полки трошки змінилися за цей час, я думаю, що, можливо, помітно. Вони виконують завдання в армійських корпусах, і я скажу, що досить позитивно. Я думаю, що так і продовжиться. Попередньо, наступний рік ми плануємо, що вони будуть закріплені за конкретними армійськими корпусами, і будуть виконувати завдання за їхнім задумом", – сказав він на "Сержантському форумі" , передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Також командувач підтвердив формування Об'єднаних сил швидкого реагування, які, за його словами, відповідатимуть "за підготовку і за генерацію безпосередньо штурмових підрозділів".

Як повідомлялося, 10 липня 2026 року президент України Володимир Зеленський підписав указ №592/2026 "Про нарощування спроможностей Збройних сил України", яким передбачено створення у складі ЗСУ Об'єднаних сил швидкого реагування. Тоді глава держави анонсував трансформацію штурмових військ та зазначив, що нова складова має об'єднати штурмові спроможності, безпілотні системи, артилерію та інші засоби ураження і підтримки для оперативного реагування на зміни обстановки на фронті. Командувачем Об'єднаних сил швидкого реагування було визначено бригадного генерала Дмитра Волошина.