Кількість загиблих внаслідок комбінованої російської атаки на Запоріжжя у вівторок вранці зросла до двох, кількість поранених – до 18 людей, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Зросла кількість загиблих і постраждалих внаслідок ранкової атаки. Стало відомо про ще одну загиблу жінку. Кількість поранених зросла до 18. Усім надають необхідну медичну допомогу", – написав Семікін у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, російські війська здійснили комбіновану атаку на промислові об'єкти у трьох районах Запоріжжя, внаслідок чого загинув чоловік. Раніше повідомлялося по 11 постраждалих. Через удари по енергетиці значна частина споживачів області залишилася без світла.