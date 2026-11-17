Цивільний загинув у Донецькій області через ворожі обстріли, відомо про 9 поранених, є чисельні пошкодження цивільної інфраструктури та житлового фонду, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, описуючи безпекову ситуацію станом на ранок вівторка, 17 листопада.

"Краматорський район. У Слов'янську поранено 2 людей, знищено багатоповерхівку і 3 приватні домоволодіння, пошкоджено ще 3 багатоповерхівки й 15 домоволодінь. У Краматорську загинула 1 людина, 6 поранені, пошкоджено 2 багатоповерхівки, а Шабельківку атакував FPV-дрон", – написав Філашкін у Телеграмі.

За даними ОВА, у Черкаському росіяни влучили в будівлю непрацюючого підприємства, у Новоселівці – на територію фермерського господарства. У Карпівці Олександрівської громади поранено 1 людину й пошкоджено вантажівку, у Шавровому пошкоджено авто, у Високопіллі – 11 житлових будинків, у Михайлівці – 9. У Новодонецькому пошкоджено інфраструктурний об'єкт, 2 багатоповерхівки й крамницю, у Степанівці – житловий будинок. Дружківка зазнала 1 обстрілу.

Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 403 людини, у тому числі 36 дітей.