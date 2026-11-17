Одна людина постраждала внаслідок атаки півдня Одеської області в ніч на вівторок, також пошкоджений гуртожиток та енергетичний об'єкт, два міста частково залишилися без енергопостачання, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Вночі російські війська знову атакували південь Одещини. Внаслідок удару пошкоджено адмінбудівлю, гуртожиток, складську будівлю з будівельними матеріалами, вантажні автомобілі, а також енергооб'єкт ДТЕК Одеські електромережі. За попередніми даними, одна людина постраждала", – написав Кіпер в Телеграм у вівторок вранці.

За його словами, внаслідок атаки тимчасово без світла залишаються частина мешканців двох міст області. При цьому очільник обладміністрації не уточнив, яких саме. "Енергетики вже приступили до відновлюваних робіт", – написав Кіпер.

У свою чергу мер міста Ізмаїл Одеської області Андрій Абрамченко повідомив про відключення у своєму місті внаслідок російської атаки.

"Сьогодні вночі російський агресор вкотре піддав наше місто масованій атаці БпЛА, внаслідок чого частина міста залишилась знеструмленою. По закінченні обстрілу всі служби приступили до надання першої невідкладної допомоги та ліквідації наслідків атаки ворожих БпЛА. Наразі робочі групи документують наслідки обстрілу та обсяги пошкоджень. Проводяться відновлювальні та ремонтні роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки", – написав він у Facebook.

За словами міського голови, пункти незламності в Ізмаїлі електроживленням та Інтернетом забезпечені, в них можна зарядити телефон та погрітися, працюють кімнати матері та дитини, санвузли тощо.

"Місто забезпечено водопостачанням, водовідведенням та теплопостачанням. Об'єкти інфраструктури, що внаслідок ворожої атаки були знеструмлені, наразі працюють завдяки резервним джерелам живлення. Енергетики ДТЕК Одеські електромережі працюють над відновленням енергопостачання пошкоджених ворогом об'єктів", – розповів Абрамченко.

Керівництво інших міст області наразі про знеструмлення не повідомляло.