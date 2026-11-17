Кількість загиблих через атаку ворога безпілотниками вдень у понеділок, 16 листопада, зросла до трьох осіб – чоловік, що дістав поранень, помер у лікарні, повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Учора серед дня ворог вдарив "бандеролями" по Чернігову. Мішенню стали підприємство, гаражні приміщення, автівки і наші люди, на жаль. Ці атаки забрали життя трьох людей – двоє чоловіків загинули на місці, ще один чоловік помер у лікарні", – написав він у Телеграмі у вівторок вранці.

За даними ОВА, двоє людей, що постраждали, наразі під наглядом лікарів.

Раніше повідомлялося про двох загиблих та трьох поранених через ворожий обстріл вдень 16 листопада.

Також Чаус повідомив про нічний удар "герберою" по селу Корюківської громади – пошкоджена оселя, загорілося господарське приміщення.

"Протягом доби була атака на один із енергооб'єктів на території області", – додав очільник ОВА, не надавши інших подробиць щодо наслідків цього удару.