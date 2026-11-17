Будівельні компанії, які виступали генеральними підрядниками захисних об'єктів критичної інфраструктури Київської області, отримали авансове фінансування та були змушені залучати кредити для виконання завдань, повідомив колишній заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Руслан Олійник.

"Вони (генпідрядники – ІФ-У) були недофінансовані. На жовтень 2026 року на об'єкти, які коштують в реалізації 2,3 млрд грн, було виділено всього 600 млн грн – це четверта частина від загального фінансування, яке потрібно було передбачити. Якщо зараз довіряти Калашнику (міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту – ІФ-У), то ці об'єкти виконані на 55%. А де тоді відповідальний бізнес взяв ще мінімум 700 млн грн? З того, що я бачив, на майданчики завезено будівельних матеріалів для повної реалізації цих проєктів. Я зараз дізнаюся про кредити, овердрафти, фінансову допомогу", – розповів він в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Олійник зазначив, що генеральні підрядники, обрані для будівництва захисних споруд критичної інфраструктури, є спроможними, проте вони були фактично "покинуті напризволяще". За його словами, через відсутність фінансування будівельні компанії залучали власні та кредитні кошти для виконання робіт.

Він зазначив, що про факти завищення цін на виконання робіт йому не відомо, а відповідні чутки є політичним процесом.

Олійник також підкреслив, що обов'язки з контролю за будівництвом захисних споруд не входили до його компетенції під час роботи в Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).

Відповідальність за ситуацію із будівництвом захисних споруд Олійник поклав на міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколу Калашника, який тоді був головою КОВА, За його словами, Калашник "не приділив часу для виконання стратегічного для держави завдання".

На думку Олійника, за оперативного відновлення фінансування, роботи із захисту 26 підстанцій Київщини можна завершити до Нового року.

"Я вірю, що до Нового року практично на всіх об'єктах, на 80%, можна зробити бетонні шелтери. Якщо розібратися з проблематикою, дофінансувати об'єкти, швидко допомогти підрядникам закрити акти, я вірю, що це завдання можна виконати", – зазначив він.