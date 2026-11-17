Фахівці обстежують пошкоджені внаслідок ворожої балістичної атаки Північний та Південний мости у столиці та визначають ступінь руйнувань, повідомив мер Києва Віталій Кличко у вівторок вранці.

"Фахівці обстежують Північний та Південний мости. Визначають ступінь пошкоджень споруд. Після висновків спеціалістів будемо розуміти, коли зможемо відкрити рух цими мостами", – написав Кличко у телеграм-каналі.

Крім того, у відеозверненні з місця події мер уточнив, що споруди зазнали пошкоджень саме внаслідок балістичного удару, а рух транспорту обома мостами наразі повністю закритий.

"На Південному мосту також визначають масштаб пошкоджень та ті роботи, які необхідно здійснити... Зараз комунальні служби працюють, робимо все для того, щоб максимально швидко відновити рух", – додав Кличко.

Як повідомлялося, пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському й Оболонському районах зафіксовані у Києві внаслідок нічного ворожого обстрілу у вівторок, рух Північним та Південним мостами перекрито.