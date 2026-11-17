Кількість травмованих внаслідок нічної ракетної атаки російських військ на місто Сміла Черкаської області зросла до шести людей, усі вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Черкаський район. Із ночі ворог атакував нашу Смілу вісьмома ракетами. Під ударом опинилася промислова інфраструктура. Також пошкоджено заклад професійної освіти та вибито вікна в житлових будинках поруч", – написав Табурець у телеграм-каналі у вівторок вранці.

За його словами, обстріл відбувався у дві хвилі. На місці події працюють усі необхідні служби, триває обстеження території.

Табурець також поінформував, що в Уманському районі через атаку РФ на українську енергетику напередодні тимчасово не діють графіки погодинних відключень електроенергії, енергетики працюють над стабілізацією ситуації. Крім того, протягом 16-17 листопада сили та засоби протиповітряної оборони знешкодили три російські безпілотники в межах області.

Як повідомлялося, троє людей отримали травми внаслідок балістичного удару російських військ по місту Сміла Черкаської області в ніч на вівторок.