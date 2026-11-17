Кількість поранених внаслідок комбінованої російської атаки на Запоріжжя у вівторок вранці зросла до 11 людей, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Кількість поранених зросла до 11 людей", – написав Семікін у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, російські війська здійснили комбіновану атаку на промислові об'єкти у трьох районах Запоріжжя, внаслідок чого загинув чоловік і ще дев'ятеро людей дістали поранення, а через удари по енергетиці значна частина споживачів області залишилася без світла.