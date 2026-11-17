Російські війська здійснили комбіновану атаку на промислові об'єкти у трьох районах Запоріжжя, внаслідок чого загинув чоловік і ще дев'ятеро людей дістали поранення, а через удари по енергетиці значна частина споживачів області залишилася без світла, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Росіяни здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя. Під ударом опинилися промислові об'єкти в трьох районах міста. На жаль, загинув чоловік. Ще дев'ятеро людей постраждали", – написав Семікін у телеграм-каналі у вівторок вранці.

За його словами, внаслідок ударів пошкоджено виробничі та складські приміщення, на місцях влучань виникли пожежі.

Крім того, через російські атаки на енергетичну інфраструктуру значна кількість жителів Запоріжжя та області залишилася без електропостачання. Семікін запевнив, що ситуація перебуває під контролем, задіяно план реагування на аварії в електромережах, а енергетики вже працюють над відновленням живлення.