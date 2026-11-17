Автомобільна арка Кримського мосту опинилася у воді внаслідок повторної нічної атаки на переправу, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграм-каналі у вівторок вранці.

"Автомобільна арка переправи лежить у воді. Вночі міст атакували вдруге за добу", – написав Лукашук.

Він наголосив, що Україна продемонструвала здатність протистояти значно більшому агресору, та подякував Силам оборони за проведення операції. За словами голови облради, Росія збудувала цей міст майже за $4 млрд як символ власних імперських амбіцій, і кадри зруйнованої переправи вже поширюються у світових ЗМІ напередодні саміту в Китаї, запланованого на 19 листопада.

Лукашук також відкинув припущення про недоцільність ударів по Кримському мосту на тлі нічних балістичних атак РФ по Дніпру, Павлограду та Києву, де зафіксовано влучання у два мости. Він зазначив, що російські обстріли тривали і тоді, коли переправа залишалася неушкодженою, а зупинити агресора можуть саме такі удари у відповідь, які ускладнюють для РФ продовження війни та роблять політичне врегулювання вигіднішим.