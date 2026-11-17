34-річний чоловік постраждав у столиці внаслідок нічної ворожої атаки у вівторок, його госпіталізовано до лікарні, повідомила Київська міська військова адміністрація у вівторок вранці.

"Внаслідок ворожої атаки постраждав 34-річний чоловік. Наразі його госпіталізовано у лікарню", – йдеться у повідомленні КМВА у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському й Оболонському районах зафіксовані у Києві внаслідок нічного ворожого обстрілу у вівторок, рух Північним та Південним мостами перекрито.